Atalanta-Lazio, il Ds Fabiani: "Partite che è meglio giocare. Su Sarri..."

Mancano pochi minuti al fischio iniziale della semifinale di ritorno tra Atalanta e Lazio. Allo stadio New Balance Arena di Bergamo è tutto pronto e la serata decreterà la finalista che raggiungerà l'Inter che ha battuto in rimonta il Como nel match di ieri sera. Intanto abbiamo raccolto le dichiarazioni del direttore sportivo, Angelo Fabiani, ai microfoni di Mediaset.

Le parole del Ds Fabiani

E' stata una stagione contrassegnata da alcuni fattori imponderabili: infortuni, partite che dovevamo vincere e non l’abbiamo fatto ma non vogliamo alibi allo stesso tempo. Questa squadra ha dimostrato di fare ottime prestazioni contro le cosiddette grandi. Siamo un po’ sotto classifica, ma queste sono partite che è meglio giocare che non giocare. Ci auguriamo che i ragazzi portino a casa il risultato, se così non fosse il nostro percorso deve continuare nella crescita della squadra e dei risultati e lavorare in prospettiva. Se guardiamo l’ultima partita con il Napoli sì, ci siamo ripresi. Abbiamo avuto 45 infortuni, un’enormità allucinante. Ma non bisogna fare le vittime, dobbiamo guardare al futuro in modo positivo.

Sarri e il futuro alla Lazio