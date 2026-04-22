Atalanta-Lazio, il maxischermo e il popolo laziale riunito

Momento particolare quello della tifoseria biancoceleste. Mai accaduto nella storia infatti che l'amore intenso dei laziali sia diventato poco pratico ma più che mai teorico. I tifosi restano vicini alla squadra nonostante allo stadio Olimpico non si va per la famosa contestazione contro Lotito e le trasferte sono vietate per la squalifica legata agli scontri avvenuti fuori dallo stadio. Questa sera i laziali ci sono, col cuore, radunati con un maxischermo a Viale di Tor di Quinto. Uno spiazzale che ospiterà migliaia di tifosi. Tra pochi istanti inizierà Atalanta-Lazio ed in palio c'è la finale di Coppa Italia da giocare.

La piazza a circa un'ora dal fischio iniziale

A pochi minuti dall'inizio del match