Lazio-Lecce, incerto il numero di tifosi presenti: ecco la ragione

Domenica 23 novembre alle ore 18:00 è in programma l'incontro Lazio-Lecce allo stadio Olimpico, partita visibile sulle piattaforme Dazn e Sky e in streaming su NOW, tuttavia, il numero di tifosi che siederanno sugli spalti per sostenere la loro squadra è ancora incerto.

Lazio-Lecce, rebus sul numero di tifosi

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, al momento sono circa 3.000 i biglietti venduti, ai quali si aggiungono 29.918 abbonati e circa altri 1000 spettatori, che hanno acquistato il Pack 3 che comprendeva anche le gare contro Juventus e Cagliari. Sommando queste cifre si arriverebbe più o meno a 34.000 spettatori, senza considerare i tifosi che protesteranno, per via del mancato ingresso di Giulia Paparelli sulla pista atletica durante Lazio-Cagliari per osservare la scenografia in onore di suo nonno, e quindi resteranno fuori allo stadio.

