Lazio, benvenuta alla nuova aquila: la presentazione e la scelta del nome

È stato molto doloroso il momento in cui i tifosi biancocelesti hanno dovuto dire addio alla loro amata Olimpia, che dalla gara Lazio-Milan del 22 settembre 2010 accompagnava gli spettatori poco prima del fischio d'inizio dei match che si disputavano allo stadio Olimpico, tuttavia, dopo la lunga discussione con il suo addestratore Juan Bernabè non si è potuto proseguire con la collaborazione e la tifoseria ha dovuto trascorrere del tempo senza la sua mascotte. Ieri i social hanno fatto un grande regalo a tutti i tifosi, infatti, la Lazio ha pubblicato la prima foto della nuova aquila.

La Lazio sui social: la nuova aquila

La presentazione e la scelta del nome

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, al momento non si hanno molte informazioni sulla nuova aquila, infatti, anche l'identità del falconiere è ancora incerta ma dovrebbe essere un conoscente di Lotito con cui ha avuto rapporti per vari mesi. Per quanto riguarda il nome della nuova aquila, invece, la Società ha deciso di aprire un contest sui canali social e WhatsApp, come aveva già fatto in precedenza, dove si potrà scegliere tra tre nomi: Olympia, Flaminia o Vittoria. Oltre a ciò, la nuova mascotte del club biancoceleste, che dovrebbe avere circa 9 anni, verrà presentata poco prima del fischio Lazio-Lecce, quando verrà svelato anche il nome, tuttavia, gli spettatori dovranno attendere per il suo volo fino alla gara contro il Bologna o Cremonese, in programma il 7 e 20 dicembre. Un'altra opzione potrebbe essere di attendere l'incontro del 4 gennaio con il Napoli o del 7 con la Fiorentina, per far più o meno coincidere il volo dell'aquila con il 126° anno della Lazio. Nonostante ciò, si è aperto anche un particolare caso intorno al nuovo simbolo, nato delle parole dell'ex falconiere che ha accusato la Società di aver utilizzato le foto di Olimpia, infatti, la prima era un'aquila reale americana e la nuova ha gli stessi colori nel piumaggio, con sfumature sul dorso, il becco color oro e la testa bianca.

