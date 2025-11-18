Lazio-Lecce, tre recuperi per il tecnico Di Francesco: i nomi

Domenica 23 novembre alle ore 18:00 è in programma una nuova sfida per le aquile, infatti, si disputerà l'incontro Lazio-Lecce allo stadio Olimpico, partita che lo scorso anno era terminata con il trionfo del club avversario e la con conseguente mancata qualificazione in Europa per il club biancoceleste. Il Lecce, al momento al 15° posto in classifica con 2 vittorie, 5 sconfitte e 4 pareggi, tenterà in ogni modo di portarsi a casa qualche punto e a facilitare la loro missione ci pensano il recupero di tre calciatori.

Lazio-Lecce, i tre recuperi del tecnico Di Francesco

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la sosta per le Nazionali ha permesso a tre calciatori di recuperare e tornare disponibili per la sfida all'Olimpico, infatti, domenica il tecnico Di Francesco potrà contare anche sul centrocampista Balthazar Pierret e il difensore Matias Perez, ma non solo, durante gli allenamenti di oggi si valuteranno le condizioni dell'esterno Lameck Banda, che dopo l'incontro con il Verona aveva svolto un lavoro differenziato a causa di una lombosciatalgia.

