Nazionale, Peruzzi tra i candidati: può essere lui il nuovo capo delegazione

L'Italia continua a valutare il profilo del futuro capo delegazione, il ruolo rimasto vacante dopo l'era Buffon. Tra i nomi presi in considerazione spunta anche quello di Angelo Peruzzi, ex portiere della Lazio e della Nazionale.

Italia, chi sarà il nuovo capo delegazione dopo Buffon

Al momento manca ancora l'ufficialità sul nuovo referente della delegazione azzurra. In un primo momento il ruolo avrebbe potuto essere affidato a Claudio Ranieri, ma la ricerca si sta orientando verso un volto nuovo.

Tra gli ex calciatori che vengono considerati per l'incarico compare anche Beppe Bergomi, insieme proprio ad Angelo Peruzzi.

Peruzzi tra i candidati: il legame con Roberto Mancini e la Lazio

Peruzzi rappresenta un profilo che conosce bene l'ambiente della Nazionale e, inoltre, ha già lavorato con Roberto Mancini, che lo ha allenato durante la sua esperienza alla Lazio.

Resta dunque aperta la scelta sul prossimo capo delegazione dell'Italia, con il nome di Peruzzi che entra tra le candidature valutate.