Lazio, la Dinamo Mosca offre fino a 18 milioni per Ratkov: vale la pena venderlo subito?

La Lazio potrebbe salutare Petar Ratkov dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Dinamo Mosca ha deciso di puntare con decisione sull'attaccante serbo classe 2003.

Il club russo avrebbe avviato i contatti con la società biancoceleste per un trasferimento a titolo definitivo. La trattativa è in corso e la valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, mentre l'offerta potrebbe arrivare fino a 18 milioni.

Una situazione che potrebbe cambiare rapidamente gli scenari del calciomercato Lazio, con il futuro di Ratkov già in bilico nonostante il suo approdo in Italia risalga a soli sei mesi fa.

Lazio, la Dinamo Mosca spinge per Ratkov

Secondo Gianluca Di Marzio, la Dinamo Mosca è piombata su Petar Ratkov e sta discutendo con la Lazio un'operazione a titolo definitivo.

L'attaccante serbo, classe 2003, potrebbe quindi lasciare il campionato italiano dopo una permanenza molto breve. Al momento, i due club stanno lavorando su una valutazione vicina ai 15 milioni di euro, con una proposta che potrebbe arrivare fino a 18 milioni.

Pinamonti e Ivanovic sono i nomi per sostituire Ratkov

In caso di partenza di Ratkov, la Lazio avrebbe già individuato due profili per l'attacco.

I nomi seguiti sono quelli di Andrea Pinamonti e Ivanovic. Per quanto riguarda il centravanti del Sassuolo, ci sono già stati alcuni incontri esplorativi tra le parti, ma non è stata ancora avviata alcuna trattativa.

La situazione resta quindi in evoluzione, con il futuro di Ratkov destinato a diventare uno dei temi più caldi del mercato biancoceleste.