Lazio, mercato attaccanti: Artistico piace al Frosinone, cambia anche il futuro di Ratkov

Il futuro di Artistico resta uno dei temi più interessanti del calciomercato della Lazio. L'attaccante è seguito da diverse società di Serie B, ma al momento la destinazione che appare più concreta è il Frosinone, dove potrebbe trovare maggiore spazio.

La situazione, tuttavia, non è ancora definita. L'operazione, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è ferma, anche se lo scenario potrebbe cambiare rapidamente nelle prossime ore. Non è escluso che dell'argomento si possa parlare già nella serata di domenica.

La decisione finale dipenderà soprattutto dalle mosse della Lazio nel reparto offensivo. L'arrivo del nuovo attaccante potrebbe infatti aprire definitivamente le porte alla cessione di Artistico.

Lazio, Artistico piace al Frosinone e ai club di Serie B

Sul centravanti c'è interesse da parte di diverse squadre della Serie B, che hanno già effettuato dei sondaggi. Tra tutte, il Frosinone sembra rappresentare la soluzione più concreta per il giocatore.

Per il momento, però, non si registrano sviluppi decisivi. La situazione resta in stand-by, in attesa delle prossime mosse del club biancoceleste sul mercato.

Il futuro di Ratkov e la situazione degli esuberi della Lazio

Un altro elemento destinato a incidere sulle valutazioni riguarda Ratkov. Se la società dovesse decidere di lasciarlo partire, allora lo scenario cambierebbe e Artistico potrebbe rimanere in rosa.

Diversa, invece, la situazione degli altri giocatori considerati in uscita. Al momento si registra un interesse più limitato per Lazzari, Pellegrini e Cancellieri, che continuano a essere tra i possibili esuberi della Lazio.