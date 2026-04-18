Un Maradona sotto shock: ecco a quando risale l'ultimo clean sheet contro il Napoli

Serata da dimenticare per il Napoli di Antonio Conte, che incappa in una sconfitta interna pesante contro la Lazio. Il risultato finale di 0-2 non lascia spazio a repliche: la squadra di Maurizio Sarri ha dominato il campo, passando in vantaggio già al 6' con Cancellieri e chiudendo i conti nella ripresa grazie alla rete di Basic. Per gli azzurri, fischiati dal proprio pubblico, si tratta di una battuta d’arresto che scotta, allontanandoli ulteriormente dal sogno scudetto, ora distante 12 punti dall'Inter, e riaccendendo i dubbi sulla tenuta mentale del gruppo in questo finale di stagione.

Record negativo: un attacco fantasma

Il dato statistico che fotografa meglio l'impotenza del Napoli è impressionante: zero tiri in porta durante tutti i novanta minuti. Un’anomalia tattica, quasi un tabù statistico, visto che al Maradona non accadeva da ben 21 anni di vedere la squadra di casa incapace di centrare lo specchio della porta avversaria per un'intera gara. La manovra partenopea è apparsa lenta, prevedibile e priva di idee, con i cambi operati da Conte che non hanno sortito gli effetti sperati, lasciando gli attaccanti isolati e mai pericolosi.

La serata perfetta della Lazio

Se il Napoli ha deluso, la Lazio merita applausi per la concretezza e l'ordine tattico mostrati. Nonostante il rigore fallito da Zaccagni al 31', neutralizzato da un superbo intervento di Milinkovic-Savic che ha evitato un passivo ancora più ampio, i biancocelesti non si sono disuniti, controllando agevolmente le timide velleità dei padroni di casa. Questa vittoria, la quarta consecutiva in Serie A, regala morale e fiducia a Sarri, proiettando i capitolini con il piglio giusto verso la fondamentale semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo a Bergamo.