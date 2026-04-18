Conferenza Provstgaard:"Coppa Italia? Possiamo giocarcela alla pari con l'Atalanta"

Oliver Provstgaard è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Napoli-Lazio.

Sono molto felice della mia crescita alla Lazio, specialmente in quest'anno con mister Sarri. Sto imparando tante cose, anche con Gila e Romagnoli... sono giocatori diversi. Sono un po' più simile a Romagnoli, Gila è più veloce ma io sto imparando molto, in settimana, quando gioco e anche quando non gioco.

Se penso che il rigore sbagliato da Hojlund in Nazionale possa avere impatti su di lui anche quando gioca col Napoli? È stata una serata brutta per la Danimarca, ma non so quel rigore sbagliato stia ancora avendo effetti su di lui. È un giocatore molto intelligente, lo conosco, avevamo 10 anni e abbiamo giocato insieme anche in Nazionale. È fortissimo anche dal punto di vista mentale, sono sicuro che non sarà un problema.