Lazio, strabiliante vittoria al Maradona: i biancocelesti festeggiano sui social

Ecco i post dei calciatori biancocelesti sui propri social per festeggiare la vittoria contro il Napoli

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Una vittoria strabiliante arrivata grazie ai palloni mandati in rete avversaria rispettivamente da Matteo Cancellieri e Toma Basic. Nonostante il rigore sbagliato dal Capitano Mattia Zaccagni, la Lazio è riuscita in una grande impresa ed ha chiuso con un clean sheet la sfida al Maradona. Per festeggiare il trionfo, alcuni biancocelesti hanno pubblicato dei post sui social.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

I post dei biancocelesti sui social

Patric

Nuno Tavares 

Un Maradona sotto shock: ecco a quando risale l'ultimo clean sheet contro il Napoli
Il Maradona si colora di biancoceleste: i complimenti di Caicedo sui social