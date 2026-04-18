Lazio, strabiliante vittoria al Maradona: i biancocelesti festeggiano sui social

Una vittoria strabiliante arrivata grazie ai palloni mandati in rete avversaria rispettivamente da Matteo Cancellieri e Toma Basic. Nonostante il rigore sbagliato dal Capitano Mattia Zaccagni, la Lazio è riuscita in una grande impresa ed ha chiuso con un clean sheet la sfida al Maradona. Per festeggiare il trionfo, alcuni biancocelesti hanno pubblicato dei post sui social.

I post dei biancocelesti sui social

Patric

Nuno Tavares