Lazio, strabiliante vittoria al Maradona: i biancocelesti festeggiano sui social
Ecco i post dei calciatori biancocelesti sui propri social per festeggiare la vittoria contro il Napoli
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Una vittoria strabiliante arrivata grazie ai palloni mandati in rete avversaria rispettivamente da Matteo Cancellieri e Toma Basic. Nonostante il rigore sbagliato dal Capitano Mattia Zaccagni, la Lazio è riuscita in una grande impresa ed ha chiuso con un clean sheet la sfida al Maradona. Per festeggiare il trionfo, alcuni biancocelesti hanno pubblicato dei post sui social.