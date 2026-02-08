Juventus-Lazio, Chiellini: "Spalletti? Vi dico di più sul suo futuro"

Il futuro di Luciano Spalletti continua a essere un argomento centrale in casa Juventus. A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Lazio, sull’argomento è intervenuto anche Giorgio Chiellini, parlando in diretta ai microfoni di Dazn.

Siamo felicissimi di Spalletti e di quello che sta facendo, si vede nei suoi occhi la gioia di allenare la Juve. Non c’è fretta. Luciano è venuto con grande voglia, ha firmato un contratto senza garanzie perché voleva mettersi in gioco. Fa parte del presente e del futuro.