Juventus-Lazio, Chiellini: "Spalletti? Vi dico di più sul suo futuro"

Il tema rinnovo nel pre partita contro la Lazio

Il futuro di Luciano Spalletti continua a essere un argomento centrale in casa Juventus. A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Lazio, sull’argomento è intervenuto anche Giorgio Chiellini, parlando in diretta ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

Siamo felicissimi di Spalletti e di quello che sta facendo, si vede nei suoi occhi la gioia di allenare la Juve. Non c’è fretta. Luciano è venuto con grande voglia, ha firmato un contratto senza garanzie perché voleva mettersi in gioco. Fa parte del presente e del futuro.

