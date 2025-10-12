Lazio, si ferma Castellanos: stop di circa 20 giorni per un problema muscolare

L’infortunio e i primi accertamenti

Brutta notizia per la Lazio e per Maurizio Sarri: Valentín Castellanos si è fermato a causa di un problema muscolare che potrebbe rivelarsi uno stiramento. Come riportato da Il Messaggero, l’attaccante argentino si sottoporrà a esami strumentali nelle prossime ore per definire con precisione l’entità del problema e i tempi di recupero, stimati intorno ai 20 giorni.

Emergenza in vista dei big match

Il rischio concreto è che Sarri debba rinunciare al suo centravanti per due sfide fondamentali: Atalanta e Juventus. Due partite che, oltre al valore tecnico, rappresentano momenti cruciali per rilanciare la stagione biancoceleste. L’assenza del Taty, decisivo nelle ultime uscite, complica ulteriormente le scelte offensive del tecnico, già alle prese con una rosa ridotta tra infortuni e recuperi ancora da completare.