Udinese-Juventus 0-1, Boga firma il successo della vecchia signora

Udinese-Juventus, è la sfida del sabato sera di questa 29sima giornata del campionato di Serie A. Due squadre in cerca di punti. I padroni di casa con la spensieratezza e il bel gioco espresso finora, sopratutto nell'ultimo match contro l'Atalanta, pareggiato per 2-2. Dall'altra parte invece la vecchia signora che si sta giocando un posto in Champions League e che insegue la vittoria ad ogni singola partita. Stasera si è vista una Juventus cinica e concreta che si è portata a casa i tre punti grazie al gol di Boga. 0-1 il risultato finale.

La partita

Due squadre propositive nel gioco e lo si vede fin da subito anche questa sera. L'Udinese mette molta fisicità nel provare a contrastare gli avversari; la Juventus invece prova con il solito giro palla spallettiano a trovare spazi per causare pericoli. Il risultato cambia al minuto 38 grazie al gol di Boga, servito bene da Yildiz. Il primo tempo si chiude in vantaggio per gli ospiti.

Il secondo tempo inizia con gli stessi ritmi, alti e veloci. La Juventus sembra prendere campo con il passare dei minuti ed invece il gioco dell'Udinese spegnersi tra stanchezza e poca lucidità. Arriva anche il 2-0 della vecchia signora, grazie a Conceicao, ma il gol viene annullato per fuorigioco grazie all'intervento del Var. La Juventus si porta a casa una vittoria fondamentale.

Le rispettive classifiche

L'Udinese perde ma può sorridere per un'altra prestazione importante contro una grande squadra. I punti sono 36 ed il posto in classifica è l'undicesimo. Sicuramente un percorso più che positivo finora.

La Juventus esulta e l'importanza della vittoria di questa sera si legge sul volto di tanti protagonisti al triplice fischio finale (in primis l'allenatore Luciano Spalletti). La lotta per un posto in Champions League continua e la vecchia signora al momento è quarta in classifica con 53 punti. In attesa ovviamente delle partite restanti di questa 29sima giornata.