Napoli-Lecce 2-1, ribaltone azzurro con Hojlund e Politano

Napoli-Lecce. E' la partita delle ore 18.00 di questo sabato che rappresenta la 29sima giornata del campionato di Serie A. Sfida fondamentale per entrambe le squadre. Da una parte il Napoli di Conte che vuole sperare ancora di raggiungere la vetta; dall'altra invece i salentini di Di Francesco che lottano per non retrocedere. Quello che ne esce è una partita inaspettata e spettacolare con gli ospiti che vanno in vantaggio e ci restano per i primi 45 minuti grazie al gol di Siebert. Nel secondo tempo cambia tutto con il Napoli che la ribalta grazie ai gol di Hojlund e Politano.

La partita

Passano appena 3 minuti e accade quello che nessuno si aspetta: Gallo fa un assist perfetto per Siebert che porta in vantaggio i suoi. I partenopei accusano il colpo e faticano a reagire rischiando anche qualcosa dietro con il Lecce che si copre senza rinunciare però a ripartire provando a raddoppiare. Finisce così il primo tempo, 0-1 per la squadra di Di Francesco.

La ripresa vede un altro Napoli, anche negli uomini. Mister Conte butta dentro De Bruyne e Mc Tominay ed i due cambiano le sorti del match dando grande fluidità al centrocampo e rendendo di conseguenza più incisivo l'attacco. Solo due minuti infatti ed Hojlund pareggia su un bell'assist di Politano, la punta non deve far altro che appoggiare in rete. La spinta del Napoli è continua e ci pensa Politano a segnare il gol vittoria. Risultato finale 2-1.

Le rispettive classifiche

Balzo importante per il Napoli, che dopo la sofferenza nella partita di oggi si porta a casa tre punti fondamentali per non rischiare scivoloni. Adesso i punti in classifica sono 59 e il terzo posto resta saldo.

Amaro in bocca per il Lecce di Di Francesco. I giallorossi infatti hanno giocato una delle migliori partite della stagione ma non portano a casa nulla in termini di punti. La classifica dice 27 punti, solo tre lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto.