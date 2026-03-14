L'ex Lazio Almeyda punta il dito sulle guerre e sul calcio

Spiccava per carattere fin dai tempi che vestiva i panni da calciatore, Matias Almeyda, attuale allenatore del Siviglia, ha parlato senza peli sulla lingua dei temi d'attualità che stanno travolgendo il mondo. Una riflessione che ha scosso il l'ambiente del calcio sottolineando come l'attuale società non stia dando l'importanza che merita alle tragedie delle guerre in atto. Il tutto incentrato anche sul calcio. A riportare le parole di Almeyda è stata la pagina social Cronache di spogliatoio. L'ex centrocampista tra l'altro è rimasto sopratutto nei cuori dei tifosi della Lazio per l'importante parentesi italiana.

Le sue parole

La sua carriera da calciatore in Italia

Centrocampista classe 1973 con caratteristiche che farebbero gola a qualsiasi allenatore. Un cane a centrocampo che morde le caviglie avversarie, che sa spezzare il gioco altrui per poi impostare con un'ottima visione di gioco. Qualità che lo hanno portato a sbarcare in Italia nell'estatedel 1997, grazie alla Lazio di Sergio Cragnotti. Da qui tanti successi, tanti trofei e tre stagioni con l'aquila sul petto. La sua carriera italiana prosegue con il passaggio al Parma, con cui giocò per due anni. Ancora Serie A, stavolta con la maglia dell'Inter ed anche qui due stagioni. Finisce l'esperienza nel bel paese con una piccola parentesi al Brescia, pochi mesi e solo 5 presenze totalizzate.