Ufficiale, Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore biancoceleste: il comunicato

Arriva l'ufficialità da parte del club biancoceleste: Andrea Pinamonti è il nuovo attaccante della Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Dopo aver svolto nel pomeriggio le consuete visite mediche, la società biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Pinamonti alla Lazio. Prelevato dal Sassuolo, il centravanti trentino è pronto per iniziare la sua nuova avventura con il club capitolino.

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Le cifre dell’affare

Per evitare di impattare sul bilancio, la Lazio ha studiato una formula creativa: Pinamonti arriva in biancoceleste a titolo definitivo per 3 milioni di euro, più diversi bonus per arrivare alla richiesta iniziale dei neroverdi di 15 milioni, tra parte fissa e bonus.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio.

 

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