Ufficiale, Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore biancoceleste: il comunicato
Arriva l'ufficialità da parte del club biancoceleste: Andrea Pinamonti è il nuovo attaccante della Lazio
Dopo aver svolto nel pomeriggio le consuete visite mediche, la società biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Pinamonti alla Lazio. Prelevato dal Sassuolo, il centravanti trentino è pronto per iniziare la sua nuova avventura con il club capitolino.
Le cifre dell’affare
Per evitare di impattare sul bilancio, la Lazio ha studiato una formula creativa: Pinamonti arriva in biancoceleste a titolo definitivo per 3 milioni di euro, più diversi bonus per arrivare alla richiesta iniziale dei neroverdi di 15 milioni, tra parte fissa e bonus.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio.