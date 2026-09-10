Lazio, Fabiani svela il valore della rosa: "Può arrivare a 400 milioni". Ma in realtà...

Lazio, Fabiani valuta la rosa intorno ai 400 milioni

Un mercato importante per la Lazio, soprattutto considerando il saldo zero. La campagna trasferimenti biancoceleste ha portato giocatori del calibro di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson, ultimi protagonisti e fiori all'occhiello delle operazioni concluse.

A fare il punto sul valore raggiunto dalla squadra è il direttore sportivo, che anticipa anche la prossima pubblicazione dei parametri ufficiali: «Presto usciranno i parametri ufficiali – spiega il ds – ma credo che ora il valore della rosa biancoceleste possa attestarsi intorno ai 400 milioni di euro».

Una valutazione importante, secondo quanto riportato da Il Messaggero, arrivata al termine di un mercato che ha permesso alla Lazio di rinforzare il proprio organico mantenendo il saldo a zero.

Transfermarkt valuta la Lazio 255,85 milioni: dentro anche Diogo Leite

Il dato indicato dal ds è però differente rispetto a quello attualmente riportato da Transfermarkt, sito preso pubblicamente in passato da Lotito come riferimento.

Secondo Transfermarkt, infatti, il valore della rosa della Lazio è di 255,85 milioni di euro, cifra che certifica quello biancoceleste come il nono organico italiano.

La valutazione risulta già aggiornata considerando tutti i colpi del mercato. Quattro operazioni implicano complessivamente 38,5 milioni di euro di riscatti.

Nel dato è compreso anche l'ultimo arrivato: Diogo Leite. Il difensore, arrivato da svincolato, ha firmato con la Lazio un contratto da circa 2 milioni di euro a stagione fino al 2028, con un'opzione per prolungare l'accordo per un altro biennio.