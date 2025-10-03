Cancellieri, da possibile partente a uomo in più per la Lazio

La rinascita biancoceleste

Il gol dell’1-0 a Genova ha acceso i riflettori su Matteo Cancellieri, protagonista di una prestazione che ha sbloccato la Lazio e cambiato la sua stagione. Già durante la preparazione estiva Sarri aveva notato una nuova maturità nell’attaccante, tornato dal prestito con consapevolezza diversa. Il blocco del mercato e la mononucleosi di Isaksen gli hanno aperto una porta che il classe 2002 ha saputo sfruttare, guadagnandosi spazio e fiducia.

Futuro da scrivere

Fino a poche settimane fa Cancellieri era considerato tra i possibili partenti, ma ora, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri non vuole privarsene, a patto che continui a convincere sul campo. La questione rinnovo o eventuale cessione si discuterà solo a giugno, quando la società dovrà affrontare i contratti in scadenza tra 2026 e 2027, ben 17 in totale. Cancellieri, che sogna di restare e di diventare un punto fermo, è arrivato alla Lazio a 19 anni e oggi, a 23, si presenta come uno dei pochi italiani Under 25 in rosa, insieme a Rovella. Un ragazzo cambiato, più affamato e pronto a prendersi il futuro.