Lazio, Tavares a caccia di riscatto: col Torino un’occasione decisiva

L’occasione di rilancio

Complice l’infortunio di Pellegrini e lo stop di Marusic, Nuno Tavares torna titolare nella sfida casalinga contro il Torino. A due settimane dal derby, segnato dal suo errore decisivo, il portoghese avrà l’opportunità di trasformare la delusione in una prova di coraggio. Per Sarri non ci sono alternative, e il terzino dovrà dimostrare di meritare la fiducia in un momento delicato.

Critiche e intrecci del destino

Durante la settimana Tavares ha ricevuto critiche pesanti dai tifosi, ma la gara contro i granata rappresenta l’occasione giusta per reagire. Affronterà proprio la squadra di Marco Baroni, l’allenatore che lo aveva valorizzato e reso protagonista in passato. Con Sarri il percorso è stato più complicato: fatica a trovare continuità e ad adattarsi ai dettami tattici. Il suo ultimo assist risale a quasi un anno fa: contro il Torino l’obiettivo è tornare incisivo, perché stavolta non saranno ammessi altri passi falsi.

Il Corriere dello Sport