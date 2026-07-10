Clarisse Le Bihan firma con l'Inter, lascia la Lazio dopo due stagioni

40 presenze e 15 gol in due campionati di Serie A femminile

Alisia Cerqua /
Clarisse Le Bihan
Clarisse Le Bihan

Le Bihan: direzione Milano

La calciatrice Clarisse Le Bihan, classe 1994, è pronta a lasciare la Lazio, dopo due stagioni trascorse insieme alla squadra biancoceleste. 

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Le Bihan ha iniziato a giocare a calcio fin da bambina, esordendo a 14 anni nella Division 11 Féminine, la massima serie del campionato francese. Approda alla Lazio nell'estate del 2024 vestendo la maglia numero 11, per un totale di 40 presenze e 15 gol in due campionati di Serie A femminile. Sarà l'Inter la sua destinazione. 

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