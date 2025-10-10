Patric rinasce a Marassi: sei minuti che valgono un ritorno

Il ritorno dopo l’infortunio

Solo sei minuti in campo, ma sufficienti per segnare una svolta. La breve apparizione di Patric contro il Genoa ha rappresentato un segnale forte: lo spagnolo è finalmente tornato dopo un lungo periodo di infortuni che lo aveva tenuto ai box per mesi. Come riporta il Corriere dello Sport, per Maurizio Sarri si tratta di un recupero prezioso, sia sul piano tecnico che mentale. Arrivato nel 2015, Patric ha vissuto diversi cicli e cambi di allenatore, ma nessuno ha mai rinunciato alla sua duttilità.

Un simbolo di continuità

L’infortunio sembrava poter mettere in discussione la sua carriera, ma il difensore ha reagito con determinazione, trasformando quei pochi minuti al Marassi in un segnale di rinascita. Considerato un vero jolly tattico, Patric ha trovato con Sarri la sua dimensione ideale, alternandosi tra difesa a quattro e tre.

I numeri parlano per lui: 299 presenze ufficiali in biancoceleste, terzo nella rosa attuale dietro Cataldi e Marusic, e uno dei giocatori con più stagioni consecutive in Serie A con la stessa maglia. Solo Domenico Berardi lo precede in questa speciale classifica. Una carriera costruita su costanza, spirito di adattamento e un senso di appartenenza che lo rendono, ancora oggi, una colonna silenziosa della Lazio.