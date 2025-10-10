Lazio, rinnovi bloccati anche per Fabiani: il mercato paralizza ogni trattativa

La situazione societaria

Il blocco del mercato della Lazio non riguarda solo i calciatori ma anche i dirigenti. Come riporta Il Messaggero, la situazione di stallo finanziario del club impedisce al presidente Claudio Lotito di procedere con qualsiasi rinnovo, compreso quello del direttore sportivo Angelo Fabiani.

Il contratto e le conseguenze

Fabiani, arrivato nel 2023, aveva firmato un contratto quadriennale con scadenza 2027, ma finché non verrà risolta la questione legata al blocco delle operazioni, non sarà possibile né modificare né prolungare l’accordo. Lo stesso discorso vale anche per alcuni giocatori chiave come Romagnoli e Gila, i cui rinnovi restano sospesi in attesa che la società torni pienamente operativa sul piano economico.