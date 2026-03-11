Lazio, stagione finita per Provedel: Cataldi in dubbio, Romagnoli tenta il recupero

Stop per Provedel: stagione finita per il portiere della Lazio

Secondo il programma Ivan Provedel nella mattinata di ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla che lo obbligherà, secondo quanto riportato da Il Messaggero, a restare fuori fino al termine della stagione. L’operazione è riuscita perfettamente e nei prossimi giorni l’estremo difensore della Lazio comincerà il percorso di riabilitazione.

Lunedì sera intanto si è registrato l’esordio in Serie A del giovane Edoardo Motta che ha fatto il suo debutto rompendo il ghiaccio – con qualche esitazione dovuta all’emozione e alla poca esperienza ma anche con una splendida parata su Doig, risultando complessivamente promosso – e sarà lui a sostituire Provedel per tutto il resto del campionato e anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia prevista a Bergamo il 22 aprile.

Domenica sera per l’ex portiere della Reggiana l’impegno si annuncia ancora più difficile contro il Milan, ma potrà contare anche sul sostegno della Curva che tornerà numerosa allo stadio per spingere i biancocelesti e questo potrebbe rivelarsi molto utile.