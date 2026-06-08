Calciomercato Lazio, Moretto: "Il club vede Gimenez come un protagonista dell'attacco ma..."

L'esperto di mercato Matteo Moretto è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano riguardo l'interesse della Lazio per Santiago Gimenez

L'intervento di Matteo Moretto

La Lazio vede in Santiago Gimenez un possibile protagonista del suo attacco. Poi da qui a parlare di operazione in chiusura ce ne passa. Ad oggi non ci sono stati contatti tra club. Il Milan ad oggi non ha neanche una struttura per fare mercato. Non ci sono stati contatti diretti nemmeno tra il messicano e la Lazio. Sicuramente però Gimenez piace alla Lazio

Bilancio e prospettive: la sfida di rilancio

​Analizzando il periodo trascorso al Milan, il bilancio complessivo di Gimenez parla di 7 gol e 2 assist collezionati in 37 presenze totali tra tutte le competizioni. Numeri che, ad oggi, non riflettono il potenziale che il giocatore aveva mostrato in passato. Per la Lazio, un eventuale affondo per il messicano rappresenterebbe una scommessa intrigante: Gattuso è convinto di poter rigenerare il giocatore, trasformando la sua voglia di riscatto nella chiave di volta per l'attacco biancoceleste.