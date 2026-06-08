Calciomercato Lazio, il club guarda in Bundesliga per la difesa: il profilo individuato

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a guardarsi intorno per rimodellare il reparto arretrato, consapevole che le partenze eccellenti richiederanno innesti di prospettiva. Dopo le voci su Lautaro Rivero, nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo di grande interesse: Fabio Chiarodia, difensore centrale di proprietà del Borussia Mönchengladbach. A lanciare l'indiscrezione è stato l'esperto di mercato Nicolò Schira, che ha confermato come il club biancoceleste abbia già acceso i riflettori sul giovane talento per valutarne la fattibilità di un trasferimento in Italia.

Il post di Nicolò Schira

Il profilo: un baby talento con il vizio della crescita

Fabio Chiarodia, classe 2005, rappresenta la classica operazione "di prospettiva" che la Lazio vuole implementare per abbassare l'età media del pacchetto arretrato. Difensore centrale moderno, dotato di una struttura fisica importante e di una buona tecnica di base — doti che gli hanno permesso di crescere in un campionato esigente come la Bundesliga —, il ragazzo si è distinto per la sua capacità di leggere il gioco e per la personalità nonostante la giovane età. Considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo nel suo ruolo, Chiarodia è un profilo che si sposa perfettamente con la volontà di Gattuso di lavorare su giocatori ancora grezzi ma con margini di miglioramento elevatissimi. Puntare su di lui significherebbe per i biancocelesti investire su un elemento capace di crescere all'ombra di compagni più esperti, garantendo solidità alla linea difensiva per le prossime stagioni.