La Lazio si prepara a salutare Romagnoli: accordo vicino con l'Al-Sadd dopo il tira e molla

​L'avventura di Alessio Romagnoli alla Lazio è arrivata ai titoli di coda. Dopo mesi di trattative estenuanti, accelerazioni improvvise e il clamoroso stop dello scorso gennaio, il difensore ha deciso di lasciare la Capitale per intraprendere una nuova esperienza in Qatar, all'Al-Sadd. Il giocatore ha già trovato da tempo un’intesa di massima per un contratto triennale (fino al 2029) da circa 6 milioni di euro a stagione, una proposta economica che rappresenta l'ultima grande occasione della sua carriera.

​La trattativa: Lotito chiude per 3 milioni

​Rispetto alla ricca offerta presentata in inverno, quando il club qatariota era arrivato a mettere sul piatto oltre 7 milioni più bonus, la proposta attuale per il cartellino è scesa a 3 milioni di euro secchi. Una cifra al ribasso dovuta alla scadenza contrattuale del difensore, fissata per il 2027, e alla volontà del club di monetizzare prima di perdere il giocatore a zero. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante le iniziali resistenze, le parti hanno trovato l'accordo di massima, con la dirigenza biancoceleste ora impegnata a definire gli ultimi dettagli tecnici, in particolare le modalità di pagamento e le necessarie garanzie bancarie.

​Il via libera di Gattuso e l'eredità da colmare

​Gennaro Gattuso, appena insediatosi sulla panchina biancoceleste, ha preso atto della scelta del difensore. È stato lo stesso Romagnoli a comunicare al tecnico la propria volontà di chiudere il ciclo laziale, una decisione che Gattuso ha accettato senza porre veti. La priorità del nuovo allenatore è ora quella di individuare rapidamente un sostituto all'altezza: il nome di Diego Coppola (di proprietà del Brighton) e quello del giovane argentino Lautaro Rivero sono i primi profili finiti sul taccuino della società per non lasciare scoperto il centro della difesa in vista del ritiro di metà luglio.