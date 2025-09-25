Coppa Italia | I risultati di oggi: Genoa-Empoli e Torino-Pisa

Oggi hanno giocato in Coppa Italia ben 4 squadre: Cagliari, Empoli, Torino e Pisa. Ecco come sono andate le partite.

Simona Nicoli /
Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball
Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball

Anche oggi, giovedì 25 settembre, si sono giocate due partite di Coppa Italia, valevoli gli ottavi di finale.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La prima è stata Genoa-Empoli, di oggi pomeriggio, terminata 3-1 in favore dei rossoblù che, a dicembre, andranno a sfidare l'Atalanta di Juric.

L'altro match, invece, è quello serale, tra Torino e Pisa, che ha visto la vittoria della squadra di Baroni, che sfiderà la Roma.

Photo by Valerio Pennicino/Getty Images via Onefootball
Photo by Valerio Pennicino/Getty Images via Onefootball

Genoa-Empoli

Inizialmente, era l'Empoli ad essere in vantaggio, grazie al gol di Saporiti a poco più di 10 minuti dall'inizio del primo tempo. Il vantaggio, però, è durato poco grazie alla rete di Frendrup.

Da quel gol, il Genoa ha continuato ad attaccare notevolmente, arrivando a segnare altre due reti nel secondo tempo (Marcandalli, al 56' e Ekhator, all'83').

Torino-Pisa

La partita è spesso stata a senso unico: il Torino, infatti, nel primo tempo è arrivato in porta svariate volte, concludendo solo una volta, al 9', grazie alla rete del giovane Casadei.

A complicare la situazione del Pisa, ci ha pensato Cuadrado, che al 63' è stato espulso a causa di eccessive proteste.

Dall'estero sono sicuri: la Lazio è interessata a Renan Lodi
Tragedia nel mondo del calcio: è morto Billy Vigar, aveva sbattuto la testa durante una partita