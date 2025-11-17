Gran Galà del Calcio 2025, tre biancocelesti in nomination: Isaksen per il miglior goal

Il prossimo lunedì 1° dicembre 2025 si terrà il Gran Galà del Calcio 2025, un’occasione per celebrare i protagonisti del calcio italiano e premiare anche i migliori calciatori della passata stagione.

Nella mattinata di oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025, in cui sono stati svelate anche le categorie principali - Top 11 della Serie A 2024/2025, Calciatore dell’Anno, Allenatore dell’Anno, Arbitro dell’Anno, Società dell’Anno e Miglior Giovane di Serie B - e le short list maschili.

Sono tre i biancocelesti nominati per questa nuova edizione: Nuno Tavares come miglior difensore sinistro; Romano Floriani Mussolini come miglior giovane in Serie B; ed infine Gustav Isaksen come miglior goal. Per quest'ultima categoria verrà svolto un sondaggio online per scegliere la rete più straordinaria della passata stagione della Serie A. Le votazioni per il “miglior goal” rimarranno aperte fino alle ore 23.59 di domenica 23 novembre 2025.

Le shortlist maschili

PORTIERI: David De Gea, Yann Sommer, Mile Svilar.

DIFENSORI DESTRI: Giovanni Di Lorenzo, Dodô, Denzel Dumfries.

DIFENSORI SINISTRI: Angeliño, Federico Dimarco, Nuno Tavares.

DIFENSORI CENTRALI: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Evan N’Dicka, Amir Rrahmani

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Nicolás Paz, Tijjani Reijnders.

ATTACCANTI: Lautaro Martínez, Ademola Lookman, Romelu Lukaku, Moise Kean, Mateo Retegui, Marcus Thuram.

ALLENATORE: Antonio Conte, Cesc Fàbregas, Claudio Ranieri.

SOCIETÀ: Bologna FC 1909, FC Internazionale Milano, SSC Napoli.

ARBITRI: Gianluca Aureliano, Daniele Chiffi, Daniele Doveri

MIGLIOR GIOVANE SERIE B: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia).

Vota il miglior goal: Isaksen in Napoli-Lazio