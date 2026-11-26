La Fifa ha confermato la sottrazione di dati interni durante un recente attacco informatico. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il gruppo di criminalità informatica Handsome Boy Hacking Club sostiene di aver prelevato oltre 12 GB di dati e di aver tentato, senza successo, di estorcere denaro all’organizzazione.

La conferma della Fifa e la collaborazione con le autorità

La conferma è riportata dal sito specializzato in cybersecurity The Record, citato da SportMediaset. L’organizzazione calcistica, che ha sede in Svizzera, ha dichiarato che gli hacker hanno violato i suoi sistemi, ottenendo un «accesso non autorizzato a un insieme limitato di informazioni personali e aziendali».

Un portavoce ha affermato: «La Fifa sta collaborando strettamente con le autorità competenti, incluse le forze dell'ordine». La Fifa «condanna con la massima fermezza l'acquisizione e la pubblicazione illecite di informazioni, in particolare di dati personali. Tali azioni costituiscono una violazione grave e inaccettabile della privacy e possono avere conseguenze significative per le persone coinvolte».

La rivendicazione di HBHC e i documenti indicati

L’organizzazione non ha risposto a ulteriori domande sulla natura dell’incidente. La scorsa settimana, il gruppo Handsome Boy Hacking Club (HBHC) ha dichiarato di aver sottratto oltre 12 GB di dati alla Fifa. Il gruppo ha anche riferito di aver tentato senza successo di estorcerle denaro.

Tra le informazioni sottratte figurerebbero documenti d’identità e relativi all’immigrazione, documentazione finanziaria e legale, informazioni sulla governance e altri dati.

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