I biglietti per Lazio-Atalanta saranno in vendita dalle 11 di martedì 24 novembre. Secondo quanto riportato da Sslazio, La partita di Serie A Enilive si giocherà domenica 6 dicembre alle 15, come comunica la S.S. Lazio.

Acquisto dei biglietti e tariffe agevolate

Le tariffe agevolate per invalidi al 100% e persone disabili in carrozzella, entrambe con accompagnatore, sono acquistabili soltanto nei negozi Lazio Style 1900, escluso quello di Parco Leonardo. La stessa modalità è prevista per i biglietti ridotti riservati agli invalidi civili al 100% e per la Tribuna Tevere non deambulanti, in entrambi i casi con accompagnatore.

Chi possiede una Fidelity Card Millenovecento o Eagle e non è abbonato può chiedere, anche durante l’acquisto online, che il titolo d’ingresso sia caricato elettronicamente sulla tessera. Ai biglietti acquistati online si applica una commissione di servizio del 3,80%.

Riduzioni per i minori e ingresso gratuito

Il biglietto Ridotto Under 16 è disponibile per i ragazzi nati dal 1° gennaio 2010. I ragazzi nati dal 1° gennaio 2012 possono invece accedere gratuitamente allo stadio se accompagnati da un genitore, o da un parente entro il quarto grado, in possesso di un biglietto a pagamento.

Per l’Omaggio Under 14, il tagliando nominativo gratuito va ritirato contemporaneamente all’acquisto del biglietto dell’adulto. L’operazione si effettua esclusivamente nei Lazio Style 1900, tranne Parco Leonardo, oppure, soltanto il giorno della gara, alla biglietteria di Via Nigra. La Lazio mette a disposizione le indicazioni per gli omaggi Under 14.

I bambini di quattro anni nati dal 1° gennaio 2022 entrano gratuitamente e senza biglietto, presentando un documento d’identità o la tessera sanitaria.

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