Lazio-Parma, cori degli ospiti contro Lotito: applausi biancocelesti

Durante Lazio-Parma allo Stadio Olimpico, i tifosi del Parma hanno intonato cori contro Claudio Lotito, presidente biancoceleste. I sostenitori della Lazio presenti sugli spalti hanno risposto con applausi. La contestazione è dunque partita dai tifosi ospiti e ha ricevuto l’approvazione del pubblico laziale durante la partita.

I cori dei tifosi del Parma contro Lotito

L’episodio si è verificato mentre Lazio e Parma si affrontavano all’Olimpico. A intonare i cori contro Lotito sono stati i sostenitori della squadra ospite. Il presidente della Lazio era il destinatario della contestazione, alla quale hanno poi reagito i tifosi biancocelesti presenti allo stadio.

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Gli applausi dei sostenitori biancocelesti

Ai cori rivolti contro Lotito sono seguiti gli applausi dei tifosi della Lazio. I sostenitori biancocelesti sugli spalti hanno così manifestato la propria approvazione per la contestazione intonata dagli ospiti. Sono questi i due momenti descritti: prima i cori dei tifosi del Parma, poi la risposta dei laziali.

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