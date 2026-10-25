Lazio-Parma, cori degli ospiti contro Lotito: applausi biancocelesti

All’Olimpico i tifosi del Parma hanno contestato il presidente della Lazio; dai sostenitori di casa sono arrivati applausi.

(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Durante Lazio-Parma allo Stadio Olimpico, i tifosi del Parma hanno intonato cori contro Claudio Lotito, presidente biancoceleste. I sostenitori della Lazio presenti sugli spalti hanno risposto con applausi. La contestazione è dunque partita dai tifosi ospiti e ha ricevuto l’approvazione del pubblico laziale durante la partita.

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I cori dei tifosi del Parma contro Lotito

L’episodio si è verificato mentre Lazio e Parma si affrontavano all’Olimpico. A intonare i cori contro Lotito sono stati i sostenitori della squadra ospite. Il presidente della Lazio era il destinatario della contestazione, alla quale hanno poi reagito i tifosi biancocelesti presenti allo stadio.

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Gli applausi dei sostenitori biancocelesti

Ai cori rivolti contro Lotito sono seguiti gli applausi dei tifosi della Lazio. I sostenitori biancocelesti sugli spalti hanno così manifestato la propria approvazione per la contestazione intonata dagli ospiti. Sono questi i due momenti descritti: prima i cori dei tifosi del Parma, poi la risposta dei laziali.

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