Lazio-Parma, i biancocelesti festeggiano la vittoria: ecco le foto sui social
I giocatori biancocelesti festeggiano sui social al termine della partita
Lazio - Fraioli
Lazio-Parma finisce 2-1 per i biancocelesti che dopo un primo tempo chiuso in parità riescono nel secondo a vincerla grazie al gol di Taylor e all’autogol di Diego Carlos arrivato da un cross di Nuno Tavares. I giocatori biancocelesti festeggiano sui propri social, in particolare la storia Instagram pubblicata da Frattesi con scritto -18 ironizzando sulla quota da raggiungere per la salvezza assicurata. Anche Floriani, Dele Bashiru e Pinamonti festeggiano pubblicando la foto postata sul profilo ufficiale della Lazio.