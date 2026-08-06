L'agente di Zaccagni offre un attaccante a Gattuso: la posizione del mister

Il calciomercato della Lazio continua a muoversi attorno al reparto offensivo. Mentre diverse società lavorano per rinforzare l'attacco, anche a Formello arrivano nuove proposte. Tra queste, secondo quanto riportato da Il Messaggero, c'è quella che riguarda Sebastiano Esposito, ma le priorità dello staff tecnico restano ben definite.

L'agente di Zaccagni Mario Giuffredi, dopo la clamorosa rottura con il Cagliari, ha infatti proposto Sebastiano Esposito anche alla Lazio. Un'opportunità che è stata presentata al club biancoceleste nel corso delle ultime ore.

Nel frattempo il mercato continua a registrare movimenti anche tra le altre squadre di Serie A. Il Sassuolo ha infatti respinto un'offerta da 10 milioni di euro arrivata dall'Hull City per Andrea Pinamonti, mentre il Genoa sta lavorando con la Fiorentina per arrivare a Roberto Piccoli.

Lazio, Sebastiano Esposito proposto a Formello

Dopo la rottura con il Cagliari, Giuffredi ha inserito anche la Lazio tra i club ai quali è stato proposto Sebastiano Esposito. L'attaccante rappresenta una possibilità sul mercato, ma al momento non sembra essere la priorità della società biancoceleste.

Gattuso cerca una prima punta: Gimenez resta il favorito

Le idee di Gattuso restano infatti molto chiare. L'allenatore ha bisogno di una prima punta e, nonostante la proposta relativa a Esposito, il profilo che continua a essere considerato il preferito è quello di Gimenez.