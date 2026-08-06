Addio a Francesco Guccini: la leggenda della musica italiana si spegne a 86 anni

Il mondo della musica e della cultura italiana piange la scomparsa di Francesco Guccini. Il celebre cantautore e scrittore si è spento oggi all'età di 86 anni nella sua amatissima casa di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. A dare la notizia della scomparsa, avvenuta nella mattinata, è stata la famiglia. Con la sua scomparsa se ne va una delle voci più libere e rispettate del panorama artistico nazionale.

Una vita tra note, poesia e impegno civile

Nato a Modena nel 1940, Guccini ha legato in modo eterno il suo nome alla storia della canzone d'autore italiana. Le sue opere hanno attraversato oltre mezzo secolo di storia, diventando inni generazionali e punti di riferimento culturali. Brani indimenticabili come La locomotiva, Auschwitz, Dio è morto e L'avvelenata hanno unito la profondità della poesia alla riflessione politica e sociale, cantando la libertà, le contraddizioni della società e la bellezza dei piccoli dettagli quotidiani.

Le volontà della famiglia e la commemorazione di settembre

Nel rispetto del carattere riservato che ha sempre contraddistinto l'artista, i familiari hanno comunicato che il funerale si svolgerà nei prossimi giorni in forma privata. Per permettere ai fan, lettori e ammiratori di salutarlo e stringersi nel ricordo del Maestro, la famiglia ha annunciato che nel corso di settembre verrà organizzata una speciale cerimonia commemorativa pubblica.