Provedel: "Molto felice di essere all'Inter, ora ho capito perché l'anno scorso hanno vinto"

Ivan Provedel ha rilasciato delle dichiarazioni nell'edizione odierna de La Stampa, parlando dell'arrivo nel club nerazzurro

Sono molto felice di essere qua, se poi entro anche in campo sono ancora più contento soprattutto dopo tanto tempo in cui sono stato fuori. Vivo emozioni solo positive. Il gruppo l'ho visto subito molto affiatato: tutti guardano nella stessa direzione, mettono tantissima intensità in ogni allenamento e questa cosa mi sta trascinando perché mi fa capire il motivo per cui l'anno scorso l'Inter ha vinto il campionato e la Coppa Italia.