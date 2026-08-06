Provedel: "Molto felice di essere all'Inter, ora ho capito perché l'anno scorso hanno vinto"
Ivan Provedel ha rilasciato delle dichiarazioni nell'edizione odierna de La Stampa, parlando dell'arrivo nel club nerazzurro
Ivan Provedel ha rilasciato delle dichiarazioni nell'edizione odierna de La Stampa, parlando dell'arrivo nel club nerazzurro
L'intervento di Provedel a La Stampa
Sono molto felice di essere qua, se poi entro anche in campo sono ancora più contento soprattutto dopo tanto tempo in cui sono stato fuori. Vivo emozioni solo positive. Il gruppo l'ho visto subito molto affiatato: tutti guardano nella stessa direzione, mettono tantissima intensità in ogni allenamento e questa cosa mi sta trascinando perché mi fa capire il motivo per cui l'anno scorso l'Inter ha vinto il campionato e la Coppa Italia.
Di Gennaro già lo conoscevo dalle Nazionali giovanili, Pepo e Farronato li ho conosciuti ora e posso dire che ci siamo integrati benissimo, sono stati molto carini con me.
Amichevoli? Queste sono partite di preparazione, ma ovviamente l’idea di affrontare il Milan e la Juventus ti fa mettere qualcosa in più a livello di agonismo.