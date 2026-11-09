Gudmundsson torna sul campo: la Lazio lo testa nell'amichevole di sabato

Gudmundsson tornerà a misurarsi con il campo sabato, nell'amichevole a porte chiuse che la Lazio giocherà contro il Mgarr United, squadra della seconda divisione maltese. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, L'islandese è fermo da settembre per una frattura alla spalla e Gattuso avrà l'occasione di testarlo durante la sosta.

Gudmundsson atteso nel test contro il Mgarr United

La partita offrirà al tecnico un'occasione per verificare i progressi del jolly islandese. Il suo ritorno sul campo si inserisce nel lavoro previsto a Formello durante la pausa: recuperare gli infortunati, ricaricare le energie e valutare chi si avvicina al rientro.

L'amichevole si svolgerà a porte chiuse. Per Gudmundsson sarà il primo confronto con il campo dopo lo stop iniziato a settembre per l'infortunio alla spalla.

Zaccagni, Sutalo e Tavares: le condizioni

Gattuso conta di recuperare Zaccagni durante la sosta. L'esterno, che ha seguito dalla tribuna la partita di Napoli, è alle prese con una lesione alla coscia: l'obiettivo è riaverlo contro il Lecce o, al più tardi, per la sfida con il Torino.

Le preoccupazioni più immediate riguardano però Sutalo e Tavares. Josip ha lasciato il campo al 33' del primo tempo per uno stiramento al flessore sinistro e non risponderà alla convocazione della Nazionale. Nuno conviveva già da giorni con un affaticamento allo stesso muscolo: Gattuso spera che la sostituzione all'intervallo abbia evitato una lesione.

Il terzino potrebbe raggiungere il Portogallo e tornare poi a Formello dopo gli accertamenti. Il Messaggero riferisce così di una pausa nella quale il lavoro sui recuperi accompagnerà quello della squadra.

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