Gatti a Coverciano con l’Italia: Francia in arrivo, 32 convocati

Roberto Mancini ha aggiunto Federico Gatti ai convocati dell’Italia per le ultime due giornate del girone di Nations League. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Il difensore della Juventus raggiungerà nelle prossime ore il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Con il suo ingresso, la lista degli Azzurri sale a 32 giocatori.

Gatti raggiunge Coverciano prima di Francia e Belgio

L’Italia affronterà la Francia giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Domenica 15 novembre giocherà invece contro il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Gatti si metterà a disposizione del ct in vista di entrambe le partite.

Nelle ultime due sfide gli Azzurri si giocheranno la vittoria del girone. Sono secondi nel Gruppo 1 della Lega A con sette punti: tre in meno della Francia, prima in classifica, e uno in più del Belgio. Il terzo posto è già assicurato e garantisce all’Italia lo status di testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.

Palma e gli altri esordienti nella lista di Mancini

La chiamata di Gatti è la seconda variazione rispetto all’elenco diffuso giovedì. Sabato Mancini aveva rinunciato a Gianluca Mancini, fermato da un risentimento muscolare, e lo aveva sostituito con Matteo Palma.

Il difensore dell’Udinese, classe 2008, è nato a Berlino ed è cresciuto nelle selezioni giovanili della Germania. Dopo il via libera della Fifa al cambio di nazionalità sportiva, Palma ha ricevuto la sua prima convocazione nella Nazionale maggiore. Nel raduno figurano per la prima volta anche Cassano e Liberali del Como, Lontani del Parma e Cisse del Milan.

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