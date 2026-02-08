Juventus-Lazio: situazione capovolta dopo soli tre mesi

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Spalletti con la sua Juventus è già entrato nel futuro non solo perchè ieri ha rinnovato Yildiz, ma perchè la sua squadra corre in campo e fuori vedendo all'orizzonte antiche e rinnovate ambizioni. Nel mercato non è arrivato il tanto agognato centravanti, ma la dirigenza bianconera ha comunque chiuso due acquisti funzionali al modulo di Spalletti come Boga ed Holm.

La Lazio di Sarri

Sarri deve, invece, ripartire da zero: il suo lavoro nel girone d'andata è stato smontato e non ha potuto influenzare il mercato invernale. Tra lungodegenti, infortuni e giovani da inserire con gradualità questa sera potrebbe toccare nuovamente a Pedro prendersi la fascia sinistra. Se così dovesse andare Pedrito avrà anche il compito di rincorrere Kalulu aiutato, probabilmente, da Nuno Tavares.

Situazione capovolta

Sempre come riporta il Corriere dello Sport, la fotografia del 26 ottobre 2025 fa venire i brividi: 1-0 per Sarri davanti ad uno Stadio Olimpico pieno, Tudor esonerato e dopo tre giorni l'arrivo di Spalletti con Menichini e Martusciello, ex vice di Sarri nella prima esperienza in biancoceleste. Dopo quella vittoria la Lazio era a -1 dalla Juventus in piena corsa Europa, mentre oggi è rimasta solo la Coppa Italia per salvare una stagione in un ambiente dilaniato dalla contestazione a Lotito, da una squadra senza riferimenti complice un mercato e da un mercato con giocatori presi a casaccio. È accaduto anche nella precedente esperienza, ma nono è una valida giustificazione.