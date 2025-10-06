Cardone: "Sarri spinge per Insigne. Ma il club vuole rilanciare Noslin: rischio cortocircuito"

Il mercato bloccato, e gli strascichi che sta portando nell'organico e nell'ambiente, è uno dei temi che senza dubbio riecheggia di più. In questo scenario, il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiosei sul possibile interesse della Lazio di garantirsi le prestazioni dello svincolato Lorenzo Insigne per la sessione di gennaio: il giornalista ha svelato la volontà di Sarri di riunirsi con il suo ex attaccante ai tempi del Napoli, un desiderio che andrebbe in controtendenza rispetto alla linea della società, intenzionata invece rilanciare Noslin.

Il bilancio delle due partite, considerando come la Lazio le ha affrontate, è positivo. Il bilancio generale, invece, è pessimo: 7 punti in 6 partite, non avendo incontrato fino ad ora nessuna grande squadra, eccezion fatta per il derby. L’allarme continua perché per almeno un mese sarai senza i titolarissimi Zaccagni e Rovella. Sicuramente recupererai qualcuno, ma la situazione resta difficile.

Taty poco concreto. Detto questo, è l’ultimo dei problemi della Lazio. La Lazio ha segnato in questo avvio, quanto si temeva che si potesse creare poco. Io sabato ho notato errori nella gestione del secondo tempo.