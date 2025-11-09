Inter-Lazio, Noslin: "Dobbiamo recuperare la striscia di imbattibilità. Sul mio ruolo..."

Le dichiarazioni del calciatore biancoceleste, intervenuto a Lazio Style Radio e Dazn

Noslin
La Lazio chiude con una sconfitta l'undicesima giornata prima della terza e ultima sosta per le nazionali nell'anno solare 2025. Un 2-0 netto contro un'Inter in forze e determinata a fare punti in ottica classifica, nonostante l'impegno infrasettimanale di Champions League.

Al termine del match di Inter-Lazio, Noslin è intervenuto a Dazn e ai microfoni ufficiali della società, di seguito le sue parole.

L'intervento di Noslin a LSC

È stata una gara davvero difficile oggi. Con l'arrivo della sosta sarà fondamentale recuperare la striscia di imbattibilità, soprattutto aver preso goal contro una grande squadra in un campo difficile non è stato facile e ha segnato la partita. 

Provo sempre a entrare in campo bene, oggi è stata molto difficile la partita. Ho cercato di aiutare la squadra a prescindere dai minuti, con la speranza di giocare di più. 

Il mio ruolo in campo? Non mi importa. L'importante è giocare per me, indipendentemente dal mio ruolo da attaccante o da esterno.

Il numero 14 a Dazn

