Lazio su Palladino, scambio di panchine con l'Atalanta: previsto un incontro

Le strade della Lazio e dell'Atalanta sembrano ormai pronte ad incrociarsi: Palladino è il primo nome sulla lista della Lazio per sostituire Sarri che, dal canto suo, sembrerebbe sempre più vicino a sedere sulla panchina della Dea.

Post Sarri, Palladino in pole

La priorità al momento resta la risoluzione del contratto di Maurizio Sarri con la società biancoceleste: all'inizio della prossima settimana è infatti previsto un incontro tra tecnico e club. La Lazio non vuole farsi trovare impreparata e per questo avrebbe già messo gli occhi sul tecnico che raccoglierà l'eredità del Comandante: Raffaele Palladino, un profilo che intriga la Lazio già dai tempi del Monza.

Palladino-Lazio, l'incontro

Palladino è in uscita dall'Atalanta e, secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe felice di ripartire dalla Lazio. Al momento si tratta solo di un'idea, che potrebbe concretizzarsi con un incontro che potrebbe essere in programma già la settimana prossima, prima però il tecnico campano dovrà risolvere il suo contratto con i Percassi (in scadenza nel 2027), come anche Sarri con Lotito.