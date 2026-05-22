Pedro esalta i tifosi: "La loro vicinanza rende grande la Lazio. Impossibile far bene con lo stadio vuoto"

Nel match program pubblicato questo mattina dal club biancoceleste, Pedro si è anche soffermato sulle tensioni tra tifosi e società, e sulla scelta da parte dei sostenitori laziali di non entrare allo stadio per proseguire la protesta. L'attaccante ha voluto sottolineare la loro importanza, affermando: “è la loro vicinanza che fa grande la Lazio”.

Tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare ma rispetto la decisione. Giocare senza la loro spinta è stato difficile. Fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e Società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia: se la sarebbero meritata e sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto. Dove merita di stare.