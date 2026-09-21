Giulini su Maldini dopo l’incidente: “Quando si beve, meglio non guidare”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è tornato sulla vicenda dell’incidente automobilistico che ha coinvolto Daniel Maldini, calciatore rossoblù e della Nazionale. Il numero uno del club sardo ha ribadito la propria posizione, soffermandosi anche sulla scelta compiuta durante l’estate.

Secondo quanto riportato da Radio Anch’io lo sport, Giulini ha affrontato l’argomento partendo da un concetto molto chiaro: “La posizione resta quella del genitore, quando si esce a bere qualcosa è sempre meglio non prendere la macchina”.

Il presidente del Cagliari ha poi parlato direttamente di Maldini, spiegando come il club seguisse da tempo il giocatore e fosse consapevole delle sue qualità.

Giulini racconta la scelta del Cagliari su Daniel Maldini

Secondo quanto riportato da Radio Anch’io lo sport, Giulini ha spiegato: “Maldini lo seguiamo da parecchi anni, sappiamo che è un talento pazzesco che non era ancora riuscito a esprimersi al meglio”.

Il presidente rossoblù ha quindi ricostruito quanto accaduto durante l’estate. Il Cagliari si era trovato a gestire quella che Giulini ha definito una situazione “un po’ antipatica” con un proprio calciatore.

Il giocatore in questione, secondo le parole del presidente, riteneva di non guadagnare a sufficienza. Una situazione alla quale il club ha risposto intervenendo sulla rosa.

“Lo abbiamo ottimamente sostituito con Maldini”, ha spiegato Giulini ai microfoni della trasmissione.

Cagliari, Giulini parla della classifica e fissa l’obiettivo

Nel corso dell’intervento c’è stato spazio anche per il momento del Cagliari e per le prospettive della squadra in classifica.

Giulini non ha nascosto l’obiettivo del club, sottolineando però la necessità di saper gestire l’attuale situazione.

“Vorremmo restare in una posizione di classifica migliore dello scorso anno”, ha dichiarato il presidente.

Poi l’indicazione per il prosieguo della stagione: “Ora dobbiamo essere bravi a gestire la situazione”.