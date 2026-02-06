Gigot ritrova spazio alla Lazio

Il ritorno in lista

Da esubero a reintegrato: Samuel Gigot è riuscito a ritagliarsi nuovamente uno spazio all’interno della rosa della Lazio. Il difensore francese, inizialmente escluso dal progetto tecnico perché ritenuto poco adatto al gioco di Sarri, era finito ai margini durante l’estate. A complicare ulteriormente il suo percorso era stata anche l’operazione alla caviglia, dalla quale è ancora in fase di recupero.

Obiettivo rientro e futuro sul mercato

Tra cessioni e nuovi arrivi, però, Gigot si è ritrovato nuovamente in lista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Marsiglia non è ancora al pieno della condizione ma dovrebbe tornare a disposizione entro un mese. L’obiettivo è dare il proprio contributo nella parte finale della stagione. Una prospettiva che guarda anche oltre: la società spera che, una volta recuperata la miglior forma, il difensore possa diventare un profilo da piazzare sul mercato nella prossima sessione estiva.