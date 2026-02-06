Lazio in emergenza verso Torino

Trasferta complicata all’Allianz Stadium

Brutte notizie in casa Lazio in vista della delicata trasferta di domenica a Torino, dove i biancocelesti affronteranno la Juventus. Un match già di per sé complesso, considerando il momento positivo dei bianconeri, e che rischia di diventare ancora più impegnativo per le difficoltà legate all’infermeria.

Nuovi dubbi per Sarri

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Maurizio Sarri potrebbe dover rinunciare anche a Boulaye Dia e Manuel Lazzari. Entrambi si sono fermati a causa di problemi muscolari e sono ora in dubbio per la gara contro la Juventus, riducendo ulteriormente le opzioni a disposizione dell’allenatore. Lo staff medico proverà a recuperarli in extremis, ma la loro presenza resta in forte bilico.