Infortunio Cataldi, il comunicato della Lazio sull’esito degli esami svolti

Ennesima tegola per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano dovrà misurarsi con un nuovo infortunio, che questa volta ha colpito Danilo Cataldi.

L’infortunio del centrocampista

Il centrocampista romano è stato costretto a uscire dal campo nel corso di Lazio-Lecce, e nonostante l‘ottimismo del tecnico - che in conferenza a fine partita aveva pensato che fosse un semplice affaticamento - per il numero 32 si tratta invece di una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro, come riportato dall’esito degli esami strumentali. Un infortunio che lo terrà ai box per una ventina di giorni, saltando il doppio incontro con il Milan e l’impegno di campionato con il Bologna, a rischio anche la trasferta di Parma.

Il comunicato del club