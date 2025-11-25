Infortunio Cataldi, il comunicato della Lazio sull’esito degli esami svolti

Pubblicato il comunicato della Lazio riguardo gli esami strumentali svolti da Danilo Cataldi

Ginevra Sforza /

Ennesima tegola per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano dovrà misurarsi con un nuovo infortunio, che questa volta ha colpito Danilo Cataldi

L’infortunio del centrocampista 

Il centrocampista romano è stato costretto a uscire dal campo nel corso di Lazio-Lecce, e nonostante l‘ottimismo del tecnico - che in conferenza a fine partita aveva pensato che fosse un semplice affaticamento - per il numero 32 si tratta invece di una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro, come riportato dall’esito degli esami strumentali. Un infortunio che lo terrà ai box per una ventina di giorni, saltando il doppio incontro con il Milan e l’impegno di campionato con il Bologna, a rischio anche la trasferta di Parma.

Il comunicato del club 

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Danilo Cataldi ha riportato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro. 

L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

