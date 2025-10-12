La Lazio di Sarri riparte dal classico modulo: i motivi

Il periodo che la Lazio sta vivendo, tra infortuni e rosa invariata a causa del blocco di mercato, non è facile e Maurizio Sarri lo sa bene. Come riporta TMW, infatti, il mister biancoceleste ha sottolineato come, in questo periodo, serva molta pazienza.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

I problemi della Lazio

Ormai è risaputo che questo inizio di stagione, per i biancocelesti, non è stato affatto semplice soprattutto a causa dei vari infortuni e squalifiche: in difesa, inizialmente, Sarri ha dovuto fare a meno di Patric e Romagnoli; per quanto riguarda il centrocampo, invece, il mister toscano si è trovato costretto a reintegrare chi non partiva titolare da maggio 2024; in attacco, infine, il Comandante dovrà decidere come procedere.

Il classico modulo di Sarri: 4-3-3

Nel prossimo match di campionato, Maurizio Sarri si trova costretto a ricorrere ancora una volta al 4-3-3. La squadra capitolina, infatti, ritrova Vecino e Guendouzi, ma in attacco ci sono ancora dei problemi: preoccupano, infatti, gli infortuni di Mattia Zaccagni e Dia.

E' per questi motivi che giocare con un 4-2-3-1 significherebbe avere una sola alternativa: Isaksen, il quale, però, non è nelle condizioni adatte.