Non solo Dominguez: la Lazio mette nel mirino Noah Markmann del Nordsjaelland e Carlos Espì del Levante

Chi è Noah Markmann

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio sta seguendo Noah Markmann, classe 2007, di proprietà del Nordsjaelland. La trattativa potrebbe essere approfondita nei prossimi giorni. Nel 2024 ha firmato un contratto con il club danese fino al 2027 ed è stato promosso in prima squadra. Ha segnato la sua presenza anche nelle nazionali giovanili ed è stato convocato per il Campionato europeo Under 17 del 2024.

Il danese è seguito dal club insieme a Sergi Dominguez, che attualmente è impegnato con la Dinamo Zagabria nei preliminari di Champions League. Il classe 2005 è l'obiettivo principale della Lazio, ma i croati vogliono certezze sul riscatto. Sul cartellino dello spagnolo pesa molto il 20% sulla futura rivendita al Barcellona. La pista alternativa è Pietro Comuzzo della Fiorentina, anche lui classe 2005

25 partite e 11 goal per Carlos Espì

Come riportato da Gianluca di Marzio, alla Lazio piace anche il profilo dell'attaccante del Levante, Carlos Espì. Al momento, però, non ci sono ancora stati dei contatti diretti con il club. L'attaccante ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Anche il Bologna e alcune società di Premier League hanno manifestato interesse per il calciatore spagnolo. In particolare, il Bologna segue da vicino il suo profilo: ha invitato più volte i propri osservatori per seguirlo dal vivo.

Nella scorsa stagione, Espì ha collezionato 11 gol e un totale di 25 partite giocate in Liga. Ha firmato la sua presenza nella Coppa del Re, segnando due gol in due presenze totali.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, prima di raggiungere le giovanili del Levante, il giocatore è cresciuto nell'Alzira. È stato fondamentale per la salvezza dei rossoblù nell'ultimo campionato, è un centravanti di fisico con molta abilità nel gioco aereo, ma anche facilità realizzativa.