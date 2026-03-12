Lazio, nota infermeria del club: le condizioni degli infortunati

In casa Lazio continua a tener banco il tema infortuni. Il club è ormai decimato da una lista lunghissima di indisponibili, come non si vedeva da anni. Pochi giorni ed arriverà il Milan di Allegri e la preoccupazione che più tormenta mister Sarri è avere più giocatori disponibili. Pochi minuti fa la S.S.Lazio tramite il suo sito ufficiale ha pubblicato una nota infermeria su condizioni e protocolli seguiti dagli atleti che attualmente sono fermi ai box.

La nota infermeria del club

Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, si comunica quanto segue.

Danilo Cataldi ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro.

Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro atletico specifico.

Toma Basic ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo.

Samuel Gigot prosegue il proprio protocollo di allenamento personalizzato.

Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori.

I recuperabili per il Milan

Giorni di speranza per Maurizio Sarri e la società. Il problema infortunati prosegue ed è un dettaglio che non sta dando tregua alla rosa biancoceleste. Tra gli indisponibili citati coloro che possono recuperare per la sfida contro il Milan sono due: Romagnoli e Basic. L'ottimismo c'è ma è anche cauto vista la delicatezza della situazione.